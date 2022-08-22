Прогноз на неделю для Дев: "Возможны проблемы со здоровьем"

На этой неделе Девам, возможно, придется сосредоточиться на своем пошатнувшемся здоровье, стоит заняться спортом. В противном случае возможны проблемы. Рекомендуется следить за уровнем тревожности, считают астрологи Timesnow.

Тем Девам, которые занимаются творчеством, неделя может подарить вдохновение. Но это будет неблагоприятное время для учителей. Вероятно, вам придется нелегко. У учеников могут возникнуть трудности с усвоением ваших уроков. Однако к концу недели вы, возможно, избавитесь от этих препятствий. В бизнесе Девам может потребоваться создание долгосрочной стратегии для преодоления жесткой конкуренции.

На этой неделе можно принять некоторые мудрые решения, касающиеся инвестиций. Девы, вероятно, будут уделять больше времени своей личной жизни. Вам рекомендуется тщательно подходить к любым выводам. Положения планет, вероятно, будут в вашу пользу, поэтому вы можете исполнить свои желания.