Астрологический прогноз для Рака: "Неделя будет гладкой для юристов"

Рождённые под знаком Рака, скорее всего, преуспеют в учёбе. В бизнес-сфере Раки могут смело запланировать расширение рабочего портфеля. В начале недели вам будет сложно принимать решения из-за нахлынувшей ностальгии. Рекомендуется оставаться уравновешенными, а не играть с эмоциями, считают астрологи Timesnow.

Вы задумаетесь о перспективах личностного роста. Также возможно объединение с людьми, которые могут принести вам пользу. Рекомендуется действовать с осторожностью с новыми клиентами.

На этой неделе Раков ждёт удача — подходящее время для инвестиций. Неделя будет гладкой для юристов и всех, кто связан так или иначе с этой профессией. Художники/актеры, которые долгое время сражаются за жизнь с тяжелой болезнью, скорее всего, на этой неделе смогут передохнуть.