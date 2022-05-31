Астрологический прогноз для Львов на июнь 2022 года

Львам стоит выложиться по максимуму, ведь в июне их ждет прорыв в карьере. По мере того, как период ретроградного Меркурия будет подходить к концу, Львы будут воссоединяться со своим "я", появится мотивация, и Львы будут поднимать планку для своих целей, пишет Stylecaster.

Поскольку 11 июня Венера объединяет усилия с Ураном, в этот день вы всех потрясете своими новаторскими идеями. Также вас ждет успех в карьере. 13 июня — идеальное время для самовыражения, удастся познакомиться с людьми, которые будут близки вам по духу. Тем не менее не увлекайтесь командной работой настолько, чтобы забыть о своих проектах.

14 июня — день для творческого прорыва. А вот 21 июня — время для отступления. Отдохните перед началом вечеринки, потому что до сезона Львов остался всего месяц. Но поскольку Венера распространяет свое кокетство, вы все еще следите за последними событиями в вашей социальной сфере. Возможно, вы даже влюбитесь в одну из своих лучших подруг!

28 июня Солнце сразится с Юпитером в вашем девятом доме мудрости, прокладывая путь, который вы никогда не ожидали пройти! Немного спонтанности — вот что вам нужно, так что позвольте огню вести вас туда, куда ему заблагорассудится.