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Автор Ирина Гусакова

Астрологический прогноз для Тельцов на июнь 2022 года

Гороскоп

Для Тельцов июнь начинается с прекрасной ноты. Хаос поутихнет, а вы соберетесь с мыслями, чтобы понять, что вы хотите от жизни, пишет Stylecaste.

 

Астрология
 

 

11 июня вас может ждать сюрприз — Венера объединяется с Ураном, в ваших личных отношениях может произойти неожиданный сдвиг. Возможно, вы жаждете большей независимости, особенно если люди, которыми вы себя окружаете, не дают вам свободы. Вы проснетесь другим человеком, ваша самооценка значительно повысится.

Полнолуние в Стрельце 14 июня может бросить вызов вашей зоне комфорта. Без определения границ и четкого понимания своих пределов внешним силам легко вас истощить. Берегите энергию!

28 июня вы прозреете, Солнце соединяется с Юпитером в вашем интуитивном 12-м доме, вы станете исследовать свою духовность и границы воображения. Глубоко внутри вас существует волшебный мир, так что исследуйте его самые дальние закоулки. Возможно, у вас даже появятся новые друзья.

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Автор: Ирина Гусакова
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