Астрологический прогноз для Овнов на июнь 2022 года

Период ретроградного Меркурия заканчивается 3 июня, что принесет с собой определенное просветление. Овны станут ставить цели для достижения финансового успеха и будут целенаправленно к ним идти, пишет издание Stylecaster.

11 июня — возможна финансовая нестабильность, поскольку Венера объединяет усилия с Ураном во втором доме, приносящем деньги. При этом для Овнов могут открыться дополнительные возможности. 13 июня Меркурий запускает ментальный двигатель, Овны почувствуют, как снимается интеллектуальный блок, этот день хорош для мозговых штурмов.

14 июня — полнолуние в Стрельце, в этот день одна из многочисленных идей может сработать. Нет предела возможностям, так что стоит избавиться штампов и стереотипов, ограничивающих мышление!