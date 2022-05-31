Астрологический прогноз для Водолеев на неделю

Для Водолеев эта неделя будет ровной и спокойной, но все же стоит проявлять осторожность, лучше никому не доверять, пишет Timesnow.

Водолеям рекомендуется идти на просчитанный риск. Эта неделя даст возможность отдохнуть от рутины. Возможно, им пришлось работать не покладая рук долгое время, сейчас самое время отдохнуть.

Идеальное время для семейного времяпрепровождения. На этой неделе стоит быть осторожнее на работе, лучше никому не доверять. Те Водолеи, которые ищут работу в течение достаточно долгого времени, скорее всего, получат приглашение на собеседование.

Звезды на их стороне, рекомендуется воспользоваться случаем. Представители бизнеса, возможно, получат неплохую прибыль. Тяжелая работа окупится. Ожидает успех юристов. Да и спортсмены смогут претендовать на победу.