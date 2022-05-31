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Автор Ирина Гусакова

Астрологический прогноз для Весов на неделю

Гороскоп

Рожденных под знаком Весы могут на этой неделе ждать проблемы со здоровьем. Необходимо неукоснительно следовать своему рациону питания, пишет Timesnow.

Весы
 

На этой неделе могут появиться возможности для продвижения бизнес-проектов. Студенты, вероятно, будут полностью сосредоточены на учебе на этой неделе, они будут преуспевать. Кому-то откроются новые возможности, которые позволят добиться значительного прогресса в работе. Тем не менее рекомендуется не ждать мгновенных результатов. Владельцы бизнеса могут добиться значительных успехов в своей сфере. Им улыбнется удача, также они смогут расширить свой бизнес. Однако все может развиваться медленно.

Любое событие, произошедшее на этой неделе, может иметь долгосрочные последствия. Некоторые представители этого знака будут более взвешенно подходить к тратам, возможно, даже лучше составить финансовый план. Инвестиции, вероятно, принесут дивиденды на этой неделе. Неделя обещает быть финансово продуктивной.

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Автор: Ирина Гусакова
Темы астрология
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