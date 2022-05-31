Астрологический прогноз для Дев на неделю

Девам придется приложить немало усилий, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Им придется взять на себя лидерство, чтобы на этой неделе фортуна была на их стороне, пишет Timesnow.

На этой неделе нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Возможно, настало подходящее время для создания надежных систем и процессов в вашем бизнесе. Некоторое недопонимание с коллегами может создать брешь в бизнес-процессе.

Девы могут ссориться по пустякам с коллегами по работе. На этой неделе представителям этого знака зодиака рекомендуется воздержаться от крупных финансовых покупок, так как они могут серьезно ударить по бюджету.

Приток денег затруднен на этой неделе, поэтому было бы целесообразно сначала подумать, прежде чем совершить трату. Возможно, Девам придется пересмотреть свои отношения со второй половинкой из-за ссор в прошлом.

Студенты могут заниматься творческими делами, чтобы поднять свой моральный дух. Им потребуется приложить больше усилий в учебе, чем требуется. Они удачно сдадут экзамены, чем порадуют своих родителей.