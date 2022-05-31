EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Астрологический прогноз для Львов на неделю

Гороскоп

Представителей этого знака зодиака впереди ждёт насыщенная неделя, возможно, им удастся достичь всего, что было запланировано на предстоящие семь дней. Львы будут королями бала, пишет Timesnow.

Лев
 

Возможно, на этой неделе Львы смогут установить важные связи. Посещение социально значимых мероприятий может занять их время. Либо они могут пойти на вечеринку с друзьями. Есть шансы, что Лев-одиночка встретит кого-то особенного и почувствует сильную тягу к этому человеку. Рекомендуется поближе с ним познакомиться, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства в отношениях.

Львы, состоящие в браке, скорее всего, возьмут небольшой перерыв, чтобы отправиться в свое любимое место в эти выходные. Представители этого знака зодиака могут побаловать себя какими-нибудь увлечениями, например, спортом или танцами. Выпускники вузов, скорее всего, хорошо сдадут экзамены и защитят удачно диплом. 

Эта неделя удачна для инвестиций в недвижимость. Львов будет тянуть к роскошным вещам, поэтому возможны большие траты на этой неделе. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ирина Гусакова
Темы астрология
Новости
Стремоусов: Зеленский не может называться президентом Украины
Киев выпустил нацбат "Кракен" для запугивания и террора
Полковник Подопригора: поставки вооружения ВСУ не изменят ситуацию на Украине
ВСУ объяснили провал атаки на Херсон применением ВС РФ секретных "прыгающих" мин
Власти Херсонской области: попытки Киева прорвать линию обороны бесполезны
Чеченские бойцы: ВСУ бежали из Северодонецка быстрее олимпийских спортсменов
Астрологический прогноз для Львов на неделю
Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Баширов предложил мусульманам России объявить джихад украинским националистам
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
Сладков: перелом на Украине произойдёт после психологической победы ВС РФ
Дакота о СВО: "Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты"
Мир. Новости мира
Дакота о СВО: "Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты"
Последние материалы
Киев выпустил нацбат "Кракен" для запугивания и террора
Полковник Подопригора: поставки вооружения ВСУ не изменят ситуацию на Украине
ВСУ объяснили провал атаки на Херсон применением ВС РФ секретных "прыгающих" мин
Власти Херсонской области: попытки Киева прорвать линию обороны бесполезны
Чеченские бойцы: ВСУ бежали из Северодонецка быстрее олимпийских спортсменов
Астрологический прогноз для Львов на неделю
Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Баширов предложил мусульманам России объявить джихад украинским националистам
На позициях нацбатальона на "Азовстали" найдены СВУ для диверсий в Мариуполе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников