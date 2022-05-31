Астрологический прогноз для Львов на неделю

Представителей этого знака зодиака впереди ждёт насыщенная неделя, возможно, им удастся достичь всего, что было запланировано на предстоящие семь дней. Львы будут королями бала, пишет Timesnow.

Возможно, на этой неделе Львы смогут установить важные связи. Посещение социально значимых мероприятий может занять их время. Либо они могут пойти на вечеринку с друзьями. Есть шансы, что Лев-одиночка встретит кого-то особенного и почувствует сильную тягу к этому человеку. Рекомендуется поближе с ним познакомиться, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства в отношениях.

Львы, состоящие в браке, скорее всего, возьмут небольшой перерыв, чтобы отправиться в свое любимое место в эти выходные. Представители этого знака зодиака могут побаловать себя какими-нибудь увлечениями, например, спортом или танцами. Выпускники вузов, скорее всего, хорошо сдадут экзамены и защитят удачно диплом.

Эта неделя удачна для инвестиций в недвижимость. Львов будет тянуть к роскошным вещам, поэтому возможны большие траты на этой неделе.