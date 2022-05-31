Прогноз для Близнецов на неделю

Представителей этого знака зодиака ждет насыщенная событиями неделя. Возможно, у них будет все хорошо со здоровьем. Эта неделя, скорее всего, принесет финансовую прибыль. Близнецы, которые давно ждали повышения, могут получить его на этой неделе. В плане карьеры неделя более чем удачна, пишет Timesnow.

Возможно, Близнецам придется больше общаться со старшими, им нужно много работать, чтобы достичь целей. Но и награда не заставит себя ждать. Возможна прибыль от инвестиций в недвижимость и землю. Также Близнецам придется контролировать свою агрессию и быть более напористыми. В противном случае все может обернуться не в их пользу.

Неделя может быть весьма удачной для налаживания личной жизни. Недавно вступившие в брак могут получить возможность провести время с супругом. На этой неделе у них есть возможность выкроить время, несмотря на напряженный график.

Планеты Раху и Кету подсказывают, что одиноким людям придет весточка из родных мест. Ожидается, что на этой неделе студенты будут в напряжении. У них может быть несколько задач, которые нужно закончить. Эта неделя подойдет для того, чтобы доказать свое превосходство в учебе.