Астрологический прогноз для Овнов на неделю - с 30 мая по 5 июня

Предстоящая неделя станет приятной в целом для Овнов, пишет Timesnow. Возможно, вам следует проявить осторожность в отношениях — возможны разногласия со второй половинкой. Проблемы в браке могли возникнуть давно, но на этой неделе будет достигнут предел. Вам рекомендуется держать свою агрессию под контролем, иначе ваши отношения могут окончательно развалиться.

Могут возникнуть проблемы, с которыми будет сложно разобраться. Одинокие Овны, мечтающие о браке и семье, на этой неделе могут встретить свою судьбу. Скорее всего, с вами свяжется родственник, который, возможно, недавно приехал из вашего родного города. Он может принести хорошие новости.

У Овнов, связанных со СМИ или журналистикой, впереди может быть захватывающая неделя. Сложная работа может подтолкнуть вас на правильный путь и карьерный рост. На этой неделе также могут быть поездки, связанные с вашей работой. Также возможны поездки с друзьями.

Также у вас может возникнуть соблазн принять определенные решения, связанные с инвестициями. Ваша жизнь может улучшиться благодаря финансовым вознаграждениям, но будьте осторожны, прежде чем инвестировать в землю или недвижимость. Студенты могут столкнуться с плохими оценками на экзаменах.