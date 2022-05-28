Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свой аромат, который подходит ему лучше всего.

Так, смелому и напористому огненному Овну следует обратить внимание на ароматы с пряными нотами, такими как корица, считает астролог Анна Ковач. Также этому знаку подойдет запах сирени, этот аромат успокаивает нервную систему и идеально подходит для активного знака, управляемого Марсом, считает астролог Джилл Лофтис.

Стильному Тельцу нужен изысканный натуральный аромат, представителям этого земного знака подойдет мягкий аромат миндаля и ванили.

Близнецам будет идеален аромат ландыша.

"Интересно, что ландыш так же двулик, как и Близнецы. Хотя это красивое и приятно пахнущее растение, оно довольно ядовито", — считает Лофтис.

Домашним Ракам подойдут такие ароматы, как

сахарное печенье,

вишневая ваниль.

"Рожденных под этим знаком привлекают ароматы, которые пробуждают их аппетит и поднимают настроение", — считает Ковач.

Львы, управляемые Солнцем, нуждаются в легком и радостном аромате, им стоит присмотреться к цитрусовым: апельсины, мандарины или грейпфруты, ведь смелые, страстные, энергичные Львы любят выделяться из толпы.

Практичные Девы предпочитают простые и натуральные ароматы, например, запах сосны напомнит им о прогулке по лесу. Управляемые Венерой, планетой, названной в честь богини красоты, Весы нуждаются в женственных, романтичных ароматах — а что может быть романтичнее розы. Решительному и харизматичному Скорпиону подойдут духи с запахом жасмина. Жасмин также является афродизиаком, а Скорпионы известны своей страстностью и чувствительностью.

Свободомыслящему, импульсивному Стрельцу стоит подумать о духах с ароматом эвкалипта. Фирменный аромат Козерога — ваниль. Водолеи — новаторы и интеллектуалы, неожиданный аромат гвоздики им подойдет. Рыбы находятся в контакте со своими эмоциями и очень интуитивны, что означает, что их личности прекрасно сочетаются с успокаивающим ароматом, таким как лаванда.