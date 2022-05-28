EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат

Гороскоп

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свой аромат, который подходит ему лучше всего.

 

Парфюм
 

 

Так, смелому и напористому огненному Овну следует обратить внимание на ароматы с пряными нотами, такими как корица, считает астролог Анна Ковач. Также этому знаку подойдет запах сирени, этот аромат успокаивает нервную систему и идеально подходит для активного знака, управляемого Марсом, считает астролог Джилл Лофтис.

Стильному Тельцу нужен изысканный натуральный аромат, представителям этого земного знака подойдет мягкий аромат миндаля и ванили.

Близнецам будет идеален аромат ландыша.

"Интересно, что ландыш так же двулик, как и Близнецы. Хотя это красивое и приятно пахнущее растение, оно довольно ядовито", — считает Лофтис.

Домашним Ракам подойдут такие ароматы, как

  • сахарное печенье,
  • вишневая ваниль.

"Рожденных под этим знаком привлекают ароматы, которые пробуждают их аппетит и поднимают настроение", — считает Ковач.

Львы, управляемые Солнцем, нуждаются в легком и радостном аромате, им стоит присмотреться к цитрусовым: апельсины, мандарины или грейпфруты, ведь смелые, страстные, энергичные Львы любят выделяться из толпы.

Практичные Девы предпочитают простые и натуральные ароматы, например, запах сосны напомнит им о прогулке по лесу. Управляемые Венерой, планетой, названной в честь богини красоты, Весы нуждаются в женственных, романтичных ароматах — а что может быть романтичнее розы. Решительному и харизматичному Скорпиону подойдут духи с запахом жасмина. Жасмин также является афродизиаком, а Скорпионы известны своей страстностью и чувствительностью.

Свободомыслящему, импульсивному Стрельцу стоит подумать о духах с ароматом эвкалипта. Фирменный аромат Козерога — ваниль. Водолеи — новаторы и интеллектуалы, неожиданный аромат гвоздики им подойдет. Рыбы находятся в контакте со своими эмоциями и очень интуитивны, что означает, что их личности прекрасно сочетаются с успокаивающим ароматом, таким как лаванда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ирина Гусакова
Темы астрология
Sberbank
Новости
Депутат ГД Шеремет: России не страшны создаваемые против неё военные альянсы
Власти Херсонской области закрыли границы с регионами, подконтрольными Украине
CBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли укрепило курс нацвалюты
Украинские элиты перессорились на фоне провалов ВСУ в Донбассе
Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат
Newsweek: Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине
Банды украинских беженцев терроризируют столицу Австрии
РИА Новости: в ЛНР идут бои за стратегически важный посёлок Камышеваха
Астролог Вудс: "Эти выходные будут непростыми для знаков зодиака из-за Венеры"
Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Мир. Новости мира
Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Украинских пленных удивила доброта военных армии России
Силовые структуры
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад
Мир. Новости мира
Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад
Последние материалы
Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат
Newsweek: Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине
Банды украинских беженцев терроризируют столицу Австрии
РИА Новости: в ЛНР идут бои за стратегически важный посёлок Камышеваха
Астролог Вудс: "Эти выходные будут непростыми для знаков зодиака из-за Венеры"
Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая
Политолог: "Швеция и Финляндия — не активные игроки для НАТО, а жертвы конфликта глобалистов в США"
Германист назвал обвинения Мельника в адрес Шольца "верхом наглости и цинизма"
Армии России осталось взять Северодонецк для полного освобождения ЛНР
Президент Никарагуа: США переживают "момент шизофрении"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников