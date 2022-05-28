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Автор Ирина Гусакова

Астролог Вудс: "Эти выходные будут непростыми для знаков зодиака из-за Венеры"

Гороскоп

Астролог Bustle Мекка Вудс предупреждает, что эти выходные, 28 и 29 мая, будут непростыми для всех знаков зодиака, поскольку Венера (планетарный управитель Тельца) проводит последние денечки в дерзком Овне, а затем вступает в напряженную борьбу с властолюбивым Плутоном в Козероге. В результате стоит ожидать злоупотребления властью или появления чувства бессилия. Хорошая новость в том, что эти дни будут полезны для решения глубоко укоренившихся проблем.

Планеты в астрологии
 

В субботу Венера возвращается домой, к Тельцу. Так что удовольствие и комфорт будут иметь первостепенное значение. Сегодня могут быть подняты социальные проблемы, на первый план выходят волонтерство, пожертвования. Поощряется заниматься деятельностью, которая напоминает нам, какой приятной может быть жизнь.

К воскресенью энергия в воздухе станет немного статической: агрессивный Марс объединяет свои силы с чрезмерно восторженным Юпитером в Овне. Хотя эта комбинация Марса и Юпитера может быть хороша для физической активности или захватывающего развлечения, она также может увеличить вероятность безрассудного или вспыльчивого поведения.

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Автор: Ирина Гусакова
Темы астрология
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