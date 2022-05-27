Астрологический прогноз для Скорпиона на неделю

Для Скорпионов предстоящая неделя — благоприятная. Их желания будут исполняться, а также Скорпионы достигнут успеха во всех сферах. Представители этого знака зодиака будут устойчиво стоять на ногах в финансовом плане, пишет Timesnow.

Ваши недавно разработанные стратегии, скорее всего, сработают в вашу пользу. Скорпионы вполне могут захотеть расширить свои финансовые горизонты. Вас ждут большие возможности, которые имеют долгосрочную перспективу.

Скорпионы заявят о себе на рабочем месте. Скорее всего, их ждет успех в карьере. Учитывая ваши навыки, скорее всего, ваши оценки будут справедливыми. Если вы давно лелеяли мечты начать собственное дело, то сейчас, возможно, придется немного подождать. На предстоящей неделе у Скорпионов идеальное время для семейной идиллии. Вы готовы разрешить любой семейный спор. Неделя, скорее всего, будет весьма удачной для студентов.