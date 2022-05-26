"Весы, Козероги, Водолеи: Новолуние в Близнецах почти не повлияет на них"

Сезон затмений позади, и новолуние, которое ожидается 30 мая 2022 года, станет ненавязчивым напоминанием о том, что после бури наступает затишье. Любознательный воздушный знак привнесет всю свою сообразительность и обаяние, но знаки зодиака, наименее затронутые майским новолунием, сочтут, что это заряжающее энергией лунное время будет лучшим временем, чтобы замедлиться, а не следовать молниеносному темпу Близнецов, рассказывают астрологи изданию Bustle.

"Новолуние в Близнецах влияет на то, как мы общаемся, особенно в разгар ретроградного Меркурия. Это время подпитывает переоценку того, как вы воспринимаете информацию и выражаете свою точку зрения", — заявляет астролог Лорен Эш.

Яркие, новые начинания нужны всем, но лишь немногие избранные чувствуют это внутренне, а не действуют внешне.

Весы — новолуние побуждает вас больше читать, развивать интеллект, а природная энергия Близнецов настроит на философский лад. Если книги не удовлетворяют вашу жажду знаний, возможно, пришло время отправиться в путешествие. Идеальное время, чтобы познакомиться с другой культурой.

Козерогу в новолуние стоит обратить внимание на свое здоровье. Вместо того, чтобы отправиться в путь или взять на себя инициативу в новых крупных проектах, вам стоит сделать передышку и расслабиться.

Водолею в это время нужно сделать творческий перерыв. Используйте любознательную атмосферу Близнецов, чтобы исследовать что-то новое.

"Водолеи могут вырваться из сатурнианского упадка, используя новые возможности для творческого самовыражения", — объясняет изданию Bustle астролог Райан Марквардт.