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Вильфанд посоветовал москвичам принимать солнечные ванны

Гороскоп

В столичном регионе солнечная погода будет стоять до середины солнечной недели. Преимущественно будет без осадков.

Так РИА «Новости» обещает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это солнце, которое будет до середины следующей недели - это же чудо! Оно же насыщено энергией… Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн», - сказал он.

Согласно его пояснениям, энергия солнца сейчас близка к сентябрьской «бабьему лету», но температура ощутимо ниже, чем в сентябре - энергия солнца идет на то, чтобы растопить снег и прогреть почву.

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Автор: Михаил Закурдаев
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