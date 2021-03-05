На 8 марта ожидаются сильный ветер и снегопады в Москве

О погоде "с мужским характером" на Международный женский день 8 марта в Москве предупредил россиян ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Значение этих слов не самое позитивное — будет интенсивный снегопад с температурой в минус 5-10 градусов мороза, а ночью столбик термометра вообще опуститься до 12 градусов ниже нуля.

"Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5-10, а в порывах — и до 15 метров в секунду… Плюс придется столкнуться с бешеными колебаниями атмосферного давления, барическая пила продолжится", — отметил синоптик. Ждать солнца в таких условиях явно не стоит.