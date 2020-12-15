Первый самолёт с российским двигателем прошёл испытания. Успешно

Российская авиация сделала еще один шаг к полной независимости от зарубежных производителей с первым полетом самолета "Иркут МС-21-310" - узкофюзеляжного реактивного авиалайнера, оснащенного двумя российскими двигателями ПД-14.

Этот самолет - вариант самолета Иркут МС-21, который впервые полетел в 2017 году.

Проект был пересмотрен в связи с отношениями России с Западом, и были предприняты шаги по использованию двигателей отечественного производства. Добавив "авиадвигатель ПД-14" к корпусу российского производства, авиационная промышленность страны может начать отходить от опоры на западные технологии.

PD-14, разработанный в Перми, знаменует собой ещё один значительный шаг для российской промышленности в направлении обхода санкций США, поскольку производители самолетов больше не нуждаются в импорте двигателей из Pratt & Whitney в штате Коннектикут.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, "Иркут МС-21-310», производство которых планируется начать в 2021 году, имеет ряд существенных преимуществ перед конкурентами.

"МС-21 - это знаковый проект российской авиационной промышленности, - сказал Борисов. -Первый полет нового российского авиалайнера с первым полностью российским гражданским двигателем, созданным в нашей стране с начала 1990-х годов, является доказательством нашей способности создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику даже перед лицом серьезных рыночных и технологических вызовов."

Успешный испытательный полет, выполненный с Иркутского авиационного завода, длился один час 25 минут.

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