Следующий год не будет таким радикальным, как 2020. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.
По её словам, 2021-й не принесёт такое количество сюрпризов, как нынешний год.
"2021-й не будет таким сложным, нервным, напряжённым и не принесёт нам такого же количества сюрпризов, как 2020-й год. Да, не всё будет просто. Но следующий по своей фундаментальности, по серьёзности происходящего, по тому, как будет меняться мир — будет только 2025 год", — пояснила звездочёт.
Также Володина рассказала, что 2021 год поможет людям, которые решили кардинально изменить свою жизнь.
"Каждому важно понять, что лишнее в его жизни, от чего можно отказаться, что устарело, а в чем нужно двигаться вперёд. Сидеть на месте не получится. Проанализируйте, какие установки мешают двигаться дальше. Часто мы обременены собственными установками. Но не факт, что должно быть именно так", — добавила Василиса.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.