"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год

Следующий год не будет таким радикальным, как 2020. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.

По её словам, 2021-й не принесёт такое количество сюрпризов, как нынешний год.

"2021-й не будет таким сложным, нервным, напряжённым и не принесёт нам такого же количества сюрпризов, как 2020-й год. Да, не всё будет просто. Но следующий по своей фундаментальности, по серьёзности происходящего, по тому, как будет меняться мир — будет только 2025 год", — пояснила звездочёт.

Также Володина рассказала, что 2021 год поможет людям, которые решили кардинально изменить свою жизнь.