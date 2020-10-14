С борта МКС рассмотрели готовящуюся к взлёту ракету Союз 2.1

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на МСК в составе экипажа 63-й экспедиции, из космоса "рассмотрел" на Байконуре готовую к полету ракету "Союз 2.1", которая сегодня должна доставить на орбиту новый экипаж из трех человек.

За несколько часов до старта Вагнер написал в Twitter:

Эй, @KudSverchkov, я вижу твою ракету из космоса! Ракета «Союз-2.1а» с кораблем #СоюзМС17 в ожидании пуска с #Байконур'а. Уже завтра утром ждем двух Сергеев и Кэтлин здесь, на борту Международной космической станции. По плану, корабль должен долететь до МКС примерно за 3 часа. pic.twitter.com/iEDV4esoJB — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 13, 2020

Союз 2.1 доставит на МКС российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудрявцева, а также астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.

Ранее Роскосмос сообщал, что российский космический корабль "Союз" доставит экипаж очередной миссии на МКС в рекордные сроки: "быстрее рейса Москва-Лондон":