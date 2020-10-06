Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Россиян хотят стимулировать сдавать ГТО с помощью льгот
В Берёзовском полицейские в течение часа нашли пропавшего ребёнка
Путин призвал спортсменов не ныть, а быть на голову сильнее соперников
В одном из модулей на МКС сработал датчик задымления
Неэффективными назвали до 40 процентов дезинфицирующих средств
В Карелии мужчина ограбил торговый павильон, но через час был пойман
Матч Франция - Украина под угрозой срыва из-за коронавируса
Более четырёх миллионов россиян столкнулись со снижением зарплат
Навальный уверен, что вернётся в Россию в течение года

Экстрасенс рассказала о привлечении удачи в год Металлического Быка

Следующий год станет годом Металлического Быка. Текущая осень является переходным периодом, в который необходимо делать определённый обряд для привлечения удачи.

Экстрасенс рассказала о привлечении удачи в год Металлического Быка

Об этом Nation News сообщила экстрасенс Дарья Миронова.

"Осень 2020 года является гранью перехода между годом Металлической Крысы и годом Белого Металлического Быка. Чтобы правильно привести 2021 год в свою жизнь, нужно до конца осени 21-го числа каждого месяца проводить ритуал по исполнению желаний: высушить желтый листок клена и гелевой ручкой написать на нем ваши заветные мечты", — пояснила девушка.

"Грядущий год будет очень хорошим, интересным, богатым на события. Белый Металлический Бык всегда характеризуется стальными нервами и железным характером. Сочетание в будущем году стихий земли и металла считается очень хорошим знаком. Такой год бывает раз в 60 лет", — добавила экстрасенс.

Последние материалы
Навальный уверен, что вернётся в Россию в течение года
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Истребители МиГ-31 провели воздушный бой в стратосфере
Собянин отметил драматичность ситуации с коронавирусом в Москве
Вратарь НХЛ Хедберг назвал Трампа и Путина диктаторами
Насмешка королевы: Елизавета II хотела отправить Меган Маркл в Африку
"ОК" запустила маркетплейс товаров совместно с AliExpress
Скаршевский: Украина никогда не войдет в ЕС
Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии
Учёный Михаил Фалеев считает, что животных на Камчатке мог убить вулкан
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Киев попросил Москву о переговорах

По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.

Киев попросил Москву о переговорах
Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах
Бывший СССР
Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах
Ближний Восток
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Российский шоу-бизнес
Миро рассказала, зачем Решетова родила Тимати сына
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
В Авачинской бухте погибли 95% обитателей морского дна
Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно
Зеленский запланировал визит в Великобританию и встречу с Джонсоном
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Во Владимирской области из конюшни ночью украли двух лошадей
В Краснодарском крае мужчина хранил 14 кустов конопли
Художница Елена Ильичева: когда рисую кистью, плохо себя чувствую
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Кризис в ЕАЭС растет: в Киргизии назревает вторая Белоруссия
Украина подготовила план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Ванна для цистита
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников