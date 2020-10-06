Следующий год станет годом Металлического Быка. Текущая осень является переходным периодом, в который необходимо делать определённый обряд для привлечения удачи.

Об этом Nation News сообщила экстрасенс Дарья Миронова.

"Осень 2020 года является гранью перехода между годом Металлической Крысы и годом Белого Металлического Быка. Чтобы правильно привести 2021 год в свою жизнь, нужно до конца осени 21-го числа каждого месяца проводить ритуал по исполнению желаний: высушить желтый листок клена и гелевой ручкой написать на нем ваши заветные мечты", — пояснила девушка.

"Грядущий год будет очень хорошим, интересным, богатым на события. Белый Металлический Бык всегда характеризуется стальными нервами и железным характером. Сочетание в будущем году стихий земли и металла считается очень хорошим знаком. Такой год бывает раз в 60 лет", — добавила экстрасенс.