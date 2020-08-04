Астролог рассказала, как привлечь удачу в начале августа

В первые дни августа важно слушать себя, а также окружающих. Об этом предупредила астролог Яна Ваганова.

По её словам, в начале августа необходимо поддерживать состояние спокойствия и гармонии. В среду астролог рекомендует заниматься бытовыми вопросами, в четверг тщательно подходить к решению важных вопросов и не рубить с плеча.

Пятница станет хорошим днём для выполнения интересных проектов и помощи семье. А выходные стоит посвятить отдыху.