В первые дни августа важно слушать себя, а также окружающих. Об этом предупредила астролог Яна Ваганова.
По её словам, в начале августа необходимо поддерживать состояние спокойствия и гармонии. В среду астролог рекомендует заниматься бытовыми вопросами, в четверг тщательно подходить к решению важных вопросов и не рубить с плеча.
Пятница станет хорошим днём для выполнения интересных проектов и помощи семье. А выходные стоит посвятить отдыху.
В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.