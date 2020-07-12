Названы знаки зодиака, хуже всего переносящие жару

Жаркую погоду и палящее Солнце не переносят всего четыре знака зодиака, причем у них всех разные причины не любить лето. Об этом рассказали астрологи.

Речь идёт о рыбах, козерогах, девах и тельцах. Тельцам, к примеру, не нравятся резкие перепады температур, а также изменение погоды. Девы не могут сосредоточиться на своих делах из-за того, что им сложно подбирать одежду летом.

Козерогам не нравится обилие насекомых на улице, а рыбы просто не переносят высокие температуры и будут прятаться дома.