Четыре знака зодиака, которых ждут неудачи после лунного затмения

5 июля состоится лунное затмение. После этого события в жизни некоторых знаков зодиака произойдут изменения.

Астрологи рассказали, на кого влияние затмения будет максимально негативным. Тельцам следует внимательно относиться к финансам из-за возможных проблем с бюджетом.

Весам следует слушать свою интуицию, чтобы не нарваться на проблемы. Козерогам следует проявить особую выдержку, чтобы не сорваться на окружающих. А водолеям советуют сменить компанию на более целеустремленных товарищей.