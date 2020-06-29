Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Однако у мальчика появилось новое неутешительное предсказание. Он утверждает, что мир потрясет новая "катастрофа" 20 декабря. По его словам, это коснется буквально каждого человека на планете.

Ананд спрогнозировал, что пандемия коронавируса практически завершится к сентябрю текущего года.