Российские космонавты с МКС поддержали проект "Дорога памяти"

Проект Минобороны РФ "Дорога памяти", посвященный победе в Великой отечественной войне поддержал экипаж МКС.

Видеообращение его российской части - бортинженера Ивана Вагнера и космонавта Анатолия Иванишина - опубликовал ТК Звезда.

Космонавты рассказали о судьбе своих предков, воевавших на фронтах Второй мировой и ковавших победу в тылу. А еще они рассказали о том, что лично для них значит этот праздник.