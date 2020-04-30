Проект Минобороны РФ "Дорога памяти", посвященный победе в Великой отечественной войне поддержал экипаж МКС.
Видеообращение его российской части - бортинженера Ивана Вагнера и космонавта Анатолия Иванишина - опубликовал ТК Звезда.
Космонавты рассказали о судьбе своих предков, воевавших на фронтах Второй мировой и ковавших победу в тылу. А еще они рассказали о том, что лично для них значит этот праздник.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.