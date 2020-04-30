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Источник Правда.Ру

Российские космонавты с МКС поддержали проект "Дорога памяти"

Гороскоп

Проект Минобороны РФ "Дорога памяти", посвященный победе в Великой отечественной войне поддержал экипаж МКС.

Видеообращение его российской части - бортинженера Ивана Вагнера и космонавта Анатолия Иванишина - опубликовал ТК Звезда.

Космонавты рассказали о судьбе своих предков, воевавших на фронтах Второй мировой и ковавших победу в тылу. А еще они рассказали о том, что лично для них значит этот праздник. 

 

мкс победа космонавт иван вагнер дорога памяти анатолий иванишин
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