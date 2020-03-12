Новый экипаж МКС будет летать по скорректированной орбите

Новый экипаж космонавтов, который сейчас готовится к полету, будет работать на МКС, движущейся по скорректированной орбите.

Как сообщает сегодня НАСА, коррекция орбиты Международной космической станции запланирована на 19 марта. Начало корректировки — в 20.18 мск, продлится она 534 секунды.

Предыдущая, напомним, производилась 23 января с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13".

В это время на МКС

будет продолжать работу российско-американский экипаж астронавтов в составе:

Олега Скрипочки;

Эндрю Моргана;

Джессики Меир.

Смена экипажей МКС произойдет в апреле