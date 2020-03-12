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Новый экипаж МКС будет летать по скорректированной орбите

Гороскоп

Новый экипаж космонавтов, который сейчас готовится к полету, будет работать на МКС, движущейся по скорректированной орбите.

Как сообщает сегодня НАСА, коррекция орбиты Международной космической станции запланирована на 19 марта. Начало корректировки — в 20.18 мск, продлится она 534 секунды.

Предыдущая, напомним, производилась 23 января с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13".

В это время на МКС

будет продолжать работу российско-американский экипаж астронавтов в составе:

  • Олега Скрипочки;
  • Эндрю Моргана;
  • Джессики Меир.

Смена экипажей МКС произойдет в апреле

  1. "Вахта" экипажа МКС заканчивается 17 апреля. На Землю космонавты вернутся на корабле "Союз МС-15".
  2. На 9 апреля запланирован запуск корабля "Союз МС-16" с ракетой-носителем "Союз-2.1а", которая доставит на МКС с космодрома Байконур россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди.
Темы мкс наса экипаж космонавты корректировка орбита станции
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