Новый экипаж космонавтов, который сейчас готовится к полету, будет работать на МКС, движущейся по скорректированной орбите.
Как сообщает сегодня НАСА, коррекция орбиты Международной космической станции запланирована на 19 марта. Начало корректировки — в 20.18 мск, продлится она 534 секунды.
Предыдущая, напомним, производилась 23 января с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13".
будет продолжать работу российско-американский экипаж астронавтов в составе:
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.