Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Космонавты и астронавты, которые сейчас находятся на МКС проводят старый год и отметят наступление нового 15 раз.

Об этом сегодня рассказали в "Роскосмосе".

"1 января 2020 года космическая станция сделает за сутки 15 полных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу — над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона над Атлантическим океаном", — говорится в распространенном пресс-службой госкорпорации сообщении.

Кстати, за наступление уходящего сегодня 2019 года символически поднять бокалы космонавтам удалось 16 раз.

Сейчас на орбите работает экипаж МКС, в составе россиян Александра Скворцова и Алексея Овчинина, астронавтов NASA Эндрю Моргана, Ника Хейга и Кристины Кох и астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.