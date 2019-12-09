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Источник Правда.Ру

Русской авиации предсказали "кадровый голод"

Гороскоп

О том, что в России целый ряд предприятий испытывает острый кадровый голод, на прошлой неделе сообщал Росстат.

Однако, заявление Мирослава Бойчука, главы профсоюза летчиков, все равно стало неожиданностью.

"Уже в 2021–2023 годах мы столкнемся с нехваткой летного состава", — заявил Бойчук. По его словам, кадровый голод ощутят все без исключения авиакомпании — дефицит пилотов составить примерно 600 человек.

По данным профсоюза летчиков, сегодня в гражданской авиации работают более 3,8 тысячи пилотов-"старичков" — тех, кому уже исполнилось 50-60 лет. И теперь, как предположили "Известия", они массово — человек по 50 в год — начнут уходить на пенсию.

Так и образуется "кадровая яма", справится с которой учебные заведения не смогут. Чтобы решить проблему, нужно увеличивать набор курсантов на 20-30 человек в год. А это невозможно, потому что не хватает инструкторов -"не хотят люди преподавать, так как зарплаты низкие", — говорит Бойчук.

Ранее об этом же писал герой России, лётчик-испытатель Александр Гарнаев. На своей странице в Facebook он охарактеризовал ситуацию так: "взращено целое потерянное поколение pilot-"электромальчиков", и это, "самая болезненная авиапроблема России". Гарнаев пояснил, что выпускники государственных летных учебных заведений сегодня "не соответствуют никаким критериям практических умений современного пилота даже примерно".

Темы летчики кадровый голод мирослав бойчук александр гарнаев
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