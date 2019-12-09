Русской авиации предсказали "кадровый голод"

О том, что в России целый ряд предприятий испытывает острый кадровый голод, на прошлой неделе сообщал Росстат.

Однако, заявление Мирослава Бойчука, главы профсоюза летчиков, все равно стало неожиданностью.

"Уже в 2021–2023 годах мы столкнемся с нехваткой летного состава", — заявил Бойчук. По его словам, кадровый голод ощутят все без исключения авиакомпании — дефицит пилотов составить примерно 600 человек.

По данным профсоюза летчиков, сегодня в гражданской авиации работают более 3,8 тысячи пилотов-"старичков" — тех, кому уже исполнилось 50-60 лет. И теперь, как предположили "Известия", они массово — человек по 50 в год — начнут уходить на пенсию.

Так и образуется "кадровая яма", справится с которой учебные заведения не смогут. Чтобы решить проблему, нужно увеличивать набор курсантов на 20-30 человек в год. А это невозможно, потому что не хватает инструкторов -"не хотят люди преподавать, так как зарплаты низкие", — говорит Бойчук.

Ранее об этом же писал герой России, лётчик-испытатель Александр Гарнаев. На своей странице в Facebook он охарактеризовал ситуацию так: "взращено целое потерянное поколение pilot-"электромальчиков", и это, "самая болезненная авиапроблема России". Гарнаев пояснил, что выпускники государственных летных учебных заведений сегодня "не соответствуют никаким критериям практических умений современного пилота даже примерно".