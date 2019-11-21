МИД Украины не смогли заставить Lufthansa "перекрасить" Донбасс

Неожиданную и очень неприятную для себя новость получил украинский дипломат Олексей Макеев, когда летел по важным государственным делам рейсом авиакомпании Lufthansa.

На полетной карте авиакомпании частью Незалежной перестал быть Донецк. Более того, область обозначена русской.

Политик сразу же, пылая гневом, обратился за разъяснениями к руководству компании и потребовал «ошибку немедленно исправить». Но получил ответ, что Lufthansa «к формальной геопозиции никакого отношения не имеет». То есть, перекрашивать что-либо не будет.

По прилету обидой директор политического департамента МИД Украины поделился на странице в Twitter.

Кстати, это уже не первый случай, когда украинские политики устраивают скандалы из-за, как они считают, «ошибок картографов». Как ранее писала Правда.ру, украинское посольство в США обвиняло газету The New York Times в «российской пропаганде». Подробнее об этом читайте в материале на сайте.