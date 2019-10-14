Астрологи назвали 14 октября опасным днем из-за полнолуния

С 00:08 14 октября началось полнолуние в знаке Овна. Оно продлится почти 24 часа. Астрологи рекомендуют проявить в этот день особую бдительность. Лучше не начинать никаких важных дел либо проектов, не совершать дорогих покупок, а посвятить день отдыху или рутинным занятиями.

Специалисты объясняют это тем, что полнолуние выпало на знак Овна, который энергетически очень силен. В этот день могут существенно измениться отношения с другими людьми. Астрологи утверждают, что некоторые люди могут использовать время полнолуния во благо. Например, приобрести уверенность в себе и подавить страхи.