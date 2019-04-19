Полнолуние сегодня: астролог призывает беречься рожденным зимой

19 апреля, жители Земли смогут увидеть в небе полную Луну. Астрологи заявили, что "розовое полнолуние" станет не только любопытным и захватывающим зрелищем, но может повлиять и на людей.
По просьбе "Правды.Ру" о грядущем полнолунии рассказал астролог Виктор Богданов.
По его мнению, нельзя преуменьшать влияние планет на людей, но наступающее полнолуние будет особенно необычным. Возможны аварии, техногенные катастрофы.
Эта Луна очень негативно повлияет на здоровье людей, рожденных зимой. "Негативно в плане здоровья, в плане бизнеса, негативно в плане каких-то внутренних взаимоотношений.
Но это также и очень положительные дни для сделок, для поправки здоровья людей, которые родились осенью. Для остальных знаков Зодиака особое влияние она иметь не будет.
Также хочется сказать, что в данном случае эта Луна будет очень тяжелой для людей, больных гипертонией, очень тяжелой для людей с ревматоидными заболеваниями. Одним словом, за последние где-то, может быть, лет семь эта Луна будет тяжелой", — подчеркивает астролог.
Виктор Богданов посоветовал людям, которые опасаются за свое здоровье, поставить с полуночи до часа ночи на подоконник воду, чтобы она "зарядилась Луной". Этой заряженной водой можно умываться в течение трех месяцев.
"Вода будет нести именно удачу в плане здоровья. Но нужно поставить на подоконник воду именно в этот временной отрезок, а забрать эту воду с восходом. Вот такая традиция была, и она, как правило, работала, — сказал он. — Если вы поверите, что эта вода вас вылечит от всех болезней, она реально будет вас лечить. Все по вере вашей будет.
С точки зрения тонкой материи действительно в этом мире что-то есть и действительно какая-то сила проникает в эту воду, какая-то сила заставляет птиц улетать из леса, какая-то сила под влиянием Луны заставляет диких животных, в том числе хищников, прятаться. Значит, есть какая-то сила".
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