Риск инсульта повышается при отсутствии ежедневного завтрака

Ученые из Японии выяснили причины, которые могут повысить риск геморрагического инсульта. Одной из них является отказ человека от ежедневного завтрака минимум 5 раз в неделю.

Исследователи из Университета в городе Осака сделали вывод о том, что нежелание принятия пищи по утрам способствует развитию рака на 36%. Специалисты проанализировали данные, собираемые в течение 25 лет. Они ежедневно наблюдали за состоянием практически 83 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет.

По мнению ученых, отсутствие завтрака может повысить давление, вызвав кровоизлияние в мозг. Высокое давление по утрам — большая опасность для мозга.

Завтрак считается главным приемом пищи в сутки. Его важность в ежедневном рационе человека не раз отмечали и исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке. По их утверждению, отказ от завтрака повышает риск инфаркта и развития диабета.

Читайте также:

"Книга о вкусной и здоровой пище" как научная работа

Правильный завтрак - залог хорошего настроения

Диетологи дали рекомендации о продуктах, которые не...