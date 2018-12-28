Козленочком станешь: названо шампанское, которое нельзя пить

В преддверии новогодних праздников эксперты Росконтроля проверяют составляющие любого новогоднего стола. "Под удар" попали и алкогольные напитки. Серьезный приговор исследователи вынесли шампанскому.

Редкий новогодний стол оказывается без алкогольных напитков. "Символическую" бутылку шампанского открывают практически в каждой квартире. Многие россияне верят, что написав новогоднее желание, под бой курантов его нужно успеть сжечь и выпить вместе с бокалом шампанского.

Однако, как выяснилось экспертами Росконтроля, не каждое игристое может помочь в выполнении новогоднего желания. Результаты исследований специалистов показали, что худшим является "Советское" шампанское. В данном алкогольном напитке превышено содержание веществ, нарушающих ГОСТ. Речь идет о диоксиде углерода, который придает вкусу и запаху "мышиный" тон.

Примером несоответствия вкуса и качества стало шампанское "Новый Светъ". Среди покупателей оно отмечено, как одно из самых приятных и легких в употреблении. Идеальным, по мнению Росконтроля является шампанское Moёt & Chandon, но из-за высокой стоимости, оно не так популярно среди россиян.

Читайте также:

"Икра- символ Нового года, заветную баночку на стол..."

История создания шампанского | Правда.Ру