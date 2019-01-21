Физическое упражнение под названием "Скручивание" травмоопаснее, чем все остальные. Около трети людей после него попадают в больницу. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Для любителей пресса и физических упражнений на мышцы живота очередная тренировка может закончится больницей. Упражнение скручивание приводит к тяжелым травмам организма, после которых спортсмены могут потерять возможность совершать какие-либо движения.
Более уязвим для подобной физической нагрузки позвоночник. Преимущественно травмы случаются именно в поясничной зоне позвоночника, так как слишком сжатые и натянутые мышцы могут сильно потянуть спину вперед и следующим действием вывернуть ее назад, что вызывает болезненную травму спины.
Чтобы избежать дискомфорта и болей в спине, по мнению докторов, скручивание можно заменить на планку, которая также отвечает за мышцы живота. При этом позвоночник находится в естественном состоянии, а упражнение становится более эффективным и безопасным. В армии США еще с 2015 года заменили скручивание на планки. В домашних условиях врачи рекомендуют пользоваться гимнастическим шаром при упражнениях на пресс. Он снизит риск получения травмы.
Читайте также:
Идеальный живот за месяц - это не фантастика! | Правда.Ру
Хотите иметь плоский живот? Качайте пресс
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к «Газпром межрегионгаз Грозный», в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".