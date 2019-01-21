Врачи считают качание пресса путем в больницу

Физическое упражнение под названием "Скручивание" травмоопаснее, чем все остальные. Около трети людей после него попадают в больницу. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Для любителей пресса и физических упражнений на мышцы живота очередная тренировка может закончится больницей. Упражнение скручивание приводит к тяжелым травмам организма, после которых спортсмены могут потерять возможность совершать какие-либо движения.

Более уязвим для подобной физической нагрузки позвоночник. Преимущественно травмы случаются именно в поясничной зоне позвоночника, так как слишком сжатые и натянутые мышцы могут сильно потянуть спину вперед и следующим действием вывернуть ее назад, что вызывает болезненную травму спины.

Чтобы избежать дискомфорта и болей в спине, по мнению докторов, скручивание можно заменить на планку, которая также отвечает за мышцы живота. При этом позвоночник находится в естественном состоянии, а упражнение становится более эффективным и безопасным. В армии США еще с 2015 года заменили скручивание на планки. В домашних условиях врачи рекомендуют пользоваться гимнастическим шаром при упражнениях на пресс. Он снизит риск получения травмы.

Читайте также:

Идеальный живот за месяц - это не фантастика! | Правда.Ру

Хотите иметь плоский живот? Качайте пресс

Как растет живот? | Правда.Ру