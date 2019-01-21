Минздрав вынудит россиян есть без соли

В Министерстве здравоохранения РФ планируют снизить норму суточного потребления соли почти в два раза. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Приказ с соответствующими изменениями будет опубликован в ближайшее время. Данные изменения в употреблении соли связаны с множеством исследований и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ученые которой выявили, что употребление соли меньше 5 грамм может поспособствовать снижению сердечно-сосудистых заболеваний и снизить смертность от них на 1,7 млн.
В министерстве также напомнили, что неконтролируемое употребление соли — явная угроза для страдающих таким заболеванием как гипертония. Злоупотребление солью также способствует увеличению риска инфарктов, инсультов, болезни почек. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать необходимо принимать исключительно йодированную соль в небольших количествах, чтобы восполнить дефицит йода, важного для здоровья и правильного функционирования щитовидной железы.
Напомним, что в 2016 году Минздрав рекомендовал съедать около 11 г. соли в сутки.
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