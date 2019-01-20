Врачи: уборка в доме влияет на риск заболевания гриппом

Российские врачи утверждают, что порядок в доме и частые уборки могут избежать заболевания гриппом. Особенно важно зимой следить за поверхностями мобильного телефона и компьютера.
Пыль, по словам врачей, имеет свойство сохранять и приумножать вредные микроорганизмы. Профилактическая мера в отношении гриппа в виде уборки должна проходить как можно чаще, чтобы избежать накопления вредных бактерий.
Очень важно протирать специальным спиртовым раствором поверхности телефонов, которые мы часто прикладываем к уху не один раз в день, а также поверхность компьютерной клавиатуры. Если раствора нет, то необходимо обзавестись специальными дезинфицирующими салфетками, которые легко помещаются в сумку и всегда выручат.
"Приучите себя чаще наводить порядок на рабочем месте и постоянно протирать все гаджеты — планшеты, компьютеры, мобильные телефоны, мышки и так далее. В период острых вирусных инфекций их способность скапливать на своих поверхностях бактерии особенно опасна", — сообщила врач Виктория Савицкая.
Не менее важной рекомендацией врачей на сезон опасной инфекции является проветривание помещений, где скапливаются сразу несколько человек. При первых симптомах болезни можно промывать нос соленой водой и полоскать горло отваром ромашки.
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