Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела

Чешские ученые перечислили продукты, которые способствуют появлению неприятного запаха.

В первую очередь исследователи назвали алкоголь, так как человек после выпивки начинает обильно потеть - спирт метаболизируется в уксусную кислоту, а потом выделяется через поры.

На втором месте из продуктов - красное мясо, которое имеет более резкий запах. По мнению ученых, людям нужно ограничивать количество продуктов, имеющих высокое содержание метилового соединения (шпинат и свекла).

Одним из активных продуктов этой группы является капуста. Как пишет издание Актуальные новости, в брюссельской, белокочанной, цветной капусте и брокколи содержится сера - вещество, имеющее резкий неприятный запах, который, смешиваясь с потом, усиливается.

"Правда.Ру" сообщала, что ученые из Австралии в ходе исследований выявили, что эволюция острого обоняния сделала людей более верными друг другу - из-за подсознательного стремления чувствовать "родные" феромоны.

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