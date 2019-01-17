Ученые: чеки из продуктовых магазинов могут вызвать серьезные заболевания

Кассовые чеки, которые мы получаем при совершении покупки в продовольственных магазинах, могут быть опасны для здоровья человека. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Причиной для беспокойства испанских ученых из Гранадского университета стала термобумага, которая используется для печати кассовых чеков в магазинах. В ее состав входит опасный для человека химикат бисфенол А (ВРА), он же аналог женского гормона эстрогена.

Повышенное содержание данного химиката может стать причиной появления опухолей, а также бесплодия, аутизма, вызывать синдром дефицита внимания с повышенной гиперактивностью и преждевременные роды. Помимо это, повышается риск заболевания диабета 2 типа.

Химикат также добавляют в изготовление пластмассы и эпоксидных смол, которыми покрывают внутреннюю часть емкости для пищевых продуктов, таким образом, мы употребляем внутрь ядовитое вещество, не задумываясь об этом.

Испанские ученые провели исследование, изучив чеки Бразилии, Испании и Франции. Более 90% испанских чеков содержали ядовитый химикат, показатель двух других стран значительно ниже — 50%.

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