Врачи раскрыли правила поведения пациентов для лучшего лечения

При походе к врачу мы часто думаем лишь о том, чтобы услышать хорошую информацию о здоровье и получить качественную консультацию внимательного к нашим проблемам врача. Многих россиян расстраивает отношение врачей к себе. Медиков часто обвиняют в черствости, безразличии, нежелании работать, однако сами пациенты часто становятся причиной такого отношения к себе.

Врачи высказали свои пожелания к поведению пациентов, которые помогут наладить совместную работу во благо здоровья. Первым, одним из важнейших пожеланий врача - предупреждение об отмене приема. Доктора также отмечают, что пациенты часто приходят практически во время самого приема, что значительно сокращает время на рассмотрение проблемы, поэтому они просят приходить в больницу за 10 минут до назначенного времени.

Собственные анализы, снимки и выписки необходимо хранить в одной папке с файлами, причем каждый документ должен занимать отдельный файл. Это просто необходимо для того, чтобы конкретный специалист не выпытывал у вас данные, в которых вы явно не разбираетесь, а сам посмотрел необходимые документы, полученные в других клиниках.

Рецепты, которые выписывает врач не стоит выкидывать, оставьте их или заведите записную книгу, в которой будете отмечать все лекарства и БАДы, принимаемые в течение последних месяцев, чтобы врач смог правильно подобрать новое лечение без вреда здоровью. В ту же книжку можно выписать свои аллергические реакции на тот или иной препарат.

У медицинских работников не так много времени на рассмотрение проблемы конкретного человека, поэтому они стараются быть сосредоточенными и внимательными, а чтобы не сбивать их, необходимо рассказывать лишь самое основное, без лирических отступлений о тяжелой жизни.

Также врачи советуют не прерывать употребление лекарства, прописанного принимать на постоянной основе. При незначительном улучшении не стоит поддаваться желанию забыть о приеме лекарств. Врачи назначают курс в 10 дней или в год не просто так.

Если пациенту непонятен его диагноз или выбранное лечение, то лучше сразу и прямо спросить врача о том, что происходит с организмом и зачем принимать то или иное лекарство. В диалоге с врачем не должно быть никаких недомолвок.

Многие специалисты дают личные контакты для связи с пациентами, поэтому постарайтесь сразу спросить о такой возможности и уточните время и дни, когда связь с доктором возможна.

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