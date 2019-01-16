Врачи рассказали о бытовом способе отсрочить преждевременную смерть

Американские ученые из Колумбийского университета нашли способ снижения риска смерти у малоподвижных людей. Об этом сообщают зарубежные медицинские СМИ.

Специалисты смогли проанализировать данные восьми тысяч человек среднего и пожилого возраста, которые приняли участие в национальном исследовании расовых и национальных различий в частоте инсульта с 2009 по 2013 годы. Для получения более точных показаний, связанных с работой каждого важнейшего органа, участники носили специальные устройства, реагировавшие на интенсивную физическую нагрузку в течение четырех дней.

Собранные данные помогли определить, что любой спорт или активные движения, способные заменить 30 минут перед экраном телевизора, положительно влияют на здоровье человека. Таким образом, полчаса низкой физической нагрузки уменьшают риск преждевременной смерти на 17%, а более активные занятия на 35%. Однако даже 2 или 3 минуты спорта в перерывах между работой за офисным столом, по мнению ученых, улучшают здоровье человека.

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