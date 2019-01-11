Исследование: дневной сон угрожает развитием деменции

Желание поспать днем может свидетельствовать о развитии деменции. Данная информация появилась в зарубежных медицинских СМИ.

Журнал Science Translational Medicine опубликовал статью, в которой журналисты рассказали об исследовании дефицита сна в глубокой фазе. Специалисты проанализировали данные 119 добровольцев в возрасте старше 60 лет. Для постоянной фиксации мозговых волн пожилым людям выдали переносные электроэнцефалографические мониторы.

Ученые обнаружили, что у добровольцев оказалось повышенное содержание тау-белка, который и разрушает нейроны, что часто встречается при болезни Альцгеймера. К разрушению клеток мозга привел именно дефицит сна в его полноценной, глубокой фазе. Чаще всего это встречалось у тех, кто спал днем.

Ранее Правда.Ру писала о том, что ученые Эдинбургского университета изучили новый способ лечения и профилактики деменции у людей преклонного возраста. Эксперименты, проведенные над грызунами, показали, что теоретически медики в силах обратить вспять изменения в сосудах головного мозга, что снизит риск не только старческой деменции, но и вероятность инсульта.

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