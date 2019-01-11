Врачи: большой живот ведет к деградации мозга

Ожирение заставляет объемы мозга становиться меньше, а также вызывает слабоумие. К данному выводу пришли специалисты университета Лабфоро в Англии.
В эксперименте приняли участие 9652 добровольца в возрасте 55 лет. Ученые изучили серое вещество любителей плотно поесть и сделали неутешительные для болеющих ожирением выводы. Как оказалось, переедание и лишний вес напрямую связаны с уменьшением серого вещества, которое образуется телами нейронов и глиальных клеток. Помимо этого, другие части мозга тоже стали меньше, среди них: хвостатое ядро, скорлупа, прилежащее ядро и бледный шар.
При ожирении ухудшается память, что и приводит к неминуемому уменьшению головного мозга. Пока что точную связь между мозгом и ожирением провести сложно. Ученые проводят другие исследования, чтобы выяснить, чем обусловлена эта связь. В предположении специалистов есть версия, что свою роль в этих процессах играет кровеносная система.
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