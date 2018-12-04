Диетолог Минздрава рассказал о правильном питании в новогоднюю ночь

Диетолог Министерства здравоохранения РФ разрешил здоровым людям есть все, что им нравится, но только на Новый Год.
Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян добавил, что пищу принимать следует небольшими порциями, а также предупредил об опасности переедания.
"Людям, не имеющим проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь можно употреблять любые продукты питания, но не переедать", - цитируют чиновника от здравоохранения российские СМИ.
Представитель российского Минздрава дал рекомендации, как встретить праздник без последствий для своей пищеварительной системы и организма в целом.
"Если [человек] здоровый — [есть нужно] немножко, чтобы переварилось, очень-очень умеренно, почему бы себя и не порадовать, Новый год раз в году, это же праздник", — отмечает Тутельян.
Ранее Правда. Ру писала о том, как правильно употреблять спиртные напитки в Новый Год.
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