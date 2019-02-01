Врач разоблачил народные методы лечения гриппа дома

Если вы допускаете, что от гриппа можно вылечиться за один день, то вам точно нужно лечиться, только не от простуды, а от слабоумия. Примерно эти слова вам скажет любой практикующий врач. Медики в силу своей работы неоднократно сталкиваются со случаями, когда самолечение приводило к более глубоким последствиям. Поэтому решили поделиться тем, как не стоит себя лечить в домашних условиях.

Не витаминами едиными

Старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев обращает внимание на самую распространенную ошибку заболевших простудой. После проявления первых симптомов болезни, заболевший начинает в больших количествах поедать фрукты и овощи в надежде, что витамины преодолеют заразу. Но никто не думает о том, какие еще вещества попадают в организм вместе с витаминами.

По словам Максима Гультяева, далеко не все овощи и фрукты можно употреблять во время заражения гриппом, так как ослабленному организму трудно переработать клетчатку. Поэтому силы организма уходят не на борьбу с инфекцией, а на усвоение полезных веществ.

Вирусы тоже любят погреться

По мнению Максима Гультяева в обществе существует еще одно заблуждение — польза горячей ванны. Если человек заболел, то ему необходимо "прогреться", — считают в обществе. Но специалист утверждает, что это заблуждение. Безусловно, прогревания благотворно действуют на иммунитет, но не стоит забывать, что вирусные инфекции также увеличивают скорость размножения в "горячей" среде.

Мнение Максима Гультяева дополняет доктор медицинских наук, врач — иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.

"Не стоит верить всем "поверьям", которые ходят в народе. И как только стало плохо, не стоит лезть в горячую ванну, это может привести только к ухудшению самочувствия, если у вас перепады давления. Если хотите ударить по инфекции температурой — просто попарьте ноги. Прогревая ноги, вы укрепляете сосуды и иммунитет носоглотки", — рассказывает вирусолог.

Чеснок и лук в меру

Исцеляющий эффект чеснока и лука известен еще с древних времен. Но по мнению Максима Гультяева это мощное средство необходимо использовать правильно, чтобы на навредить самому себе.

"Эффекты от употребления лука и чеснока необходимо разделить на две категории: положительные и отрицательные. Бесспорно, главный положительный эффект — торможение скорости развития вирусных бактерий. Но и отрицательных эффектов тоже не счесть. От чрезмерного количества фитонцидов страдает сердечно-сосудистая система и слизистая система", — поясняет врач.

Мед в носу — не гарантия

Об очень интересном и популярном методе лечения насморка рассказывает заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМО им. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Пчеловоды и люди, которые любят мед, придумали заполнять носовую полость медом, чтобы таким образом пропитать носоглотку "полезными веществами". Владимир Никифоров утверждает, что никакого положительного воздействия на организм это не несет по причине того, что вирусные бактерии оседают на дальних частях дыхательных путей.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что употребление жаренной курицы в пищу увеличивает риск смерти.

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