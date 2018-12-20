Врачи нашли лекарство против рака в обычных глазных каплях

Ученые из Англии нашли возможность лечить рак при помощи глазных капель. В составе лекарства есть компонент, способствующий борьбе с онкологическими заболеваниями.

Британские специалисты провели множество исследований, чтобы найти способ, который поможет предотвратить злокачественные изменения в конкретном гене. Неожиданностью для них стало открытие в каплях для глаз вещества SPHINX31. Оно способно не только вылечить сетчатку глаза, но стимулировать ген MLL, который отвечает за борьбу против лейкоза. От острой разновидности данного заболевания лекарство еще не создано. Миелоидный лейкоз не просто опухоль определенного ростка крови, но еще и быстрое распространение измененных белых клеток.

Как оказалось, вещество, обнаруженное в глазных каплях может помочь больному остановить скорость злокачественных изменений в крови без каких-либо осложнений для здоровья. Для исследователей такая находка может стать настоящим прорывом в лечении онкологических заболеваний.

Ранее Правда.Ру писала о способах защиты от онкологии, доступных каждому. Один из них, по мнению ученых, кроется в ежедневном питании.

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