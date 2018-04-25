Медики объяснили, почему женщинам следует отказаться от алкоголя

Испанские ученые провели исследование, как влияет алкоголь на ПМС. Выяснилось, что алкоголь может усиливать синдром или даже является его причиной, сообщает "Медпортал".

Ученые проанализировали 19 работ, исследования проводились в восьми странах. Выяснилось, что у участниц, периодически употреблявших алкоголь, риск развития ПМС был на 45% выше, чем у остальных. Медики также пришли к выводу, что алкогольные напитки меняют уровень гормонов, тем самым провоцируя наступление ПМС. Но точная причинно-следственная связь пока не установлена.

Ранее сообщалось, что женский организм реагирует на алкоголь иначе, чем мужской, в силу физиологических особенностей. Масса тела у женщин меньше, чем у мужчин. Кроме того, алкоголь преимущественно локализуется в жидкости, содержащейся в организме, а у женщин ее от природы гораздо меньше, чем у мужчин. Поэтому после употребления мужчиной и женщиной с одинаковой массой тела равного количества спиртного, концентрация алкоголя в крови у женщины будет выше, что тем самым повышает риск вреда для здоровья.

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