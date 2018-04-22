Ученые: брак спасает от смертельного недуга

Ученые из университета Пенсильвании пришли к неожиданному выводу: оказывается, брак может спасти от рака кожи. Люди женатые реже умирают от этой болезни, так как супруги рано замечают у них признаки заболевания, сообщает The Daily Mail.

Для того, чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные более 52063 мужчин и женщин в возрасте от 52 до 75 лет, у которых в 2010–2014 годах выявили рак кожи. Выяснилось, что 45,7% участников, состоявших в браке, имели рак кожи первой стадии, при котором выживаемость составляет 98%. Вероятность заметить болезнь столь рано у одиноких людей была на 32% ниже, у разведенных — на 38% ниже, а у овдовевших — на 70% ниже. К третьей стадии рака выживаемость снижается до 62%.

Также было обнаружено, что добровольцам, которые состояли в браке, биопсию сторожевых лимфоузлов делали чаще, чем одиноким, разведенным и овдовевшим участникам (на 59, 87 и 69% соответственно). Данная процедура позволяет выявить метастазы в лимфатических узлах. Она может повысить шансы больного на выживание.

Ранее сообщалось, что в 1972 году увидела свет книга американки Джесси Бернард "Будущее брака". Автор привела убедительные примеры того, как для многих женщин звон свадебных колоколов стал одновременно и похоронным звоном. Если у мужчин брак снижал вероятность развития невротических расстройств, депрессий и фобий, для женщин тенденция совершенно противоположна.

Впрочем, последующие данные в некоторой степени опровергли данные доктора Бернард. Нет никаких сомнений, что брак приносит пользу как мужчинам, так и женщинам.

Читайте также:

Аргументы за и против семейной жизни

ХОЛОСТЯКАМ НА ЗАМЕТКУ. УЧЕНЫЕ КОНКРЕТИЗИРУЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕНИТЬБЫ

Женитьба убивает в мужчинах гения

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook