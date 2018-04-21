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Источник Правда.Ру

Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Сотрудники Университета Шеффилда выяснили, сколько шагов необходимо проходить каждый день, чтобы оставаться в хорошей форме. Длительные и чрезмерные нагрузки способны навредить организму, пишет "Медик. Форум".

Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы. Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хо

Для этого был проведен эксперимент, участников которого разделили на две группы. Первая группа проходила каждый день по 10000 шагов. Оставшиеся добровольцы совершали три короткие прогулки (по 1000 шагов каждая). Оказалось, что умеренные физические нагрузки приносят наибольшую пользу организму. Проходя всего 3000 шагов в день, можно поддерживать хорошую физическую форму.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики вычислили норму шагов, которую нужно проходить в день пожилым людям для поддержания здоровья. Это четыре тысячи шагов, эффект от которых положительно влияет на нервные клетки и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний.

В исследовании приняли участие добровольцы старше 60 лет, специалисты оценивали их состояние мозга. Обнаружилось, что у людей которые в течение жизни много ходили, некоторые структуры мозга оказались толще. Память и мыслительные способности у них были лучше. Кроме того, эти добровольцы лучше обрабатывали информацию и строили планы. По словам специалистов, начинать вести активный образ жизни стоит как можно раньше.

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