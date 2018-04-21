Найдено неожиданное свойство аспирина

Сотрудники университета Аризоны выяснили, что прием аспирина после утраты любимого человека заметно снижает риск смерти от "синдрома разбитого сердца". "Синдром разбитого сердца" (синдром Такоцубо) характеризуется повреждениями сердечной мышцы и может быть спровоцирован сильными эмоциональными переживаниями вроде горя от потери близкого, пишет The Deccan Chronicle.

В течение суток после потери близкого человека люди испытывают чрезвычайно сильный стресс. В этот период вероятность сердечного приступа возрастает в десятки раз. Это связано с резким подъемом артериального давления и повышением уровня холестерина в крови. Аспирин устраняет вышеперечисленные симптомы и помогает пережить утрату без серьезных последствий для здоровья сердца. Аспирин давно рекомендуют людям, имеющим повышенный риск инфарктов. Этот препарат не только избавляет от боли, но и препятствует образованию сгустков крови.

Ранее сообщалось, что история аспирина началась гораздо раньше — за 4000 лет до нового открытия в конце XIX столетия в Германии. Египетские папирусы, которые датируются приблизительно 1550-ми годами до н. э., упоминают использование отвара из листьев ивы белой при многих заболеваниях. Гиппократ рекомендовал для утоления боли и жара сок из коры ивы. Лечебное действие ивы хорошо знали аборигены Америки — индейцы племени чероки.

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